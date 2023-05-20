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Постер к 1-му сезону телешоу Взрослым не понять
Киноафиша Сериалы Взрослым не понять Сезоны Сезон 1

Взрослым не понять 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Взрослым не понять»

В 1-м сезоне шоу «Взрослым не понять» российские знаменитости должны догадаться, что именно говорят дети на видеозаписи. Юные участники специально не подготавливали для взрослых непростые загадки – они просто поделились своими представлениями о мироздании. а для финального «поединка» герои появятся в студии. В проекте приняли участие 120 детей в возрасте от четырех до девяти лет. По словам ведущего Антона Шастуна, у него уже был опыт общения с маленькими детьми друзей, но в программе герои мыслят весьма нестандартно. Лизе Арзамасовой и Саше Давыдову, Мите Фомину и Ульяне Донсковой, а также другим звездным гостям придется непросто.

Список серий телешоу Взрослым не понять График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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