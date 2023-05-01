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Постер к 1-му сезону сериала Большой дом
Киноафиша Сериалы Большой дом Сезоны Сезон 1

Casa Grande
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большой дом»

В 1-м сезоне сериала «Большой дом» сельскохозяйственные угодья Северной Калифорнии во все времена привлекают вольных фермеров и переселенцев со всего мира. Но не все семьи готовы честно возделывать свой клочок земли, зарабатывая копейки на хлеб и масло. Сюда съезжаются нелегальные мигранты, амбициозные бизнесмены, беглые бандиты и даже настоящие мафиози, пытающиеся подмять под свои рамки весь мир. История рассказывает о судьбе одного семейства, нелегально пересекшего границу США, которое пытается любыми способами закрепиться на новом месте и превратиться в мирных оседлых фермеров. К сожалению, закон не на их стороне.

Список серий 1-го сезона сериала «Большой дом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Позволь мне жить Dejame Vivir (Let Me Live)
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2023
Король El Rey (The King)
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2023
Ты и ложь Tu Y La Mentira (You And The Lie)
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2023
Из-за твоей проклятой любви Por Tu Maldito Amor (Because Of Your Damn Love)
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2023
Мы больше американцы Somos Mas Americanos (We Are More American)
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2023
График выхода всех сериалов
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