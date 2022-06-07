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Красивее, чем ты 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Красивее, чем ты
Киноафиша Сериалы Красивее, чем ты Сезоны Сезон 1
Senden Daha Güzel
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 35 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красивее, чем ты»

В 1-м сезоне сериала «Красивее, чем ты» Эфсун живет в небольшой деревне в Газиантепе, где все знают, кто она. Девушка работает врачом и завоевала доверие среди местных. Честная и решительная, она всегда прямо высказывает свое мнение, чем заслужила уважение даже старших. Спокойную жизнь Эфсун разрушил приезд некоего Эмира. Молодой человек заявляет, что он является личным водителем ее матери и собирается по ее просьбе отвезти девушку в Стамбул, где ее ждет важный разговор. Оказывается, мать Эфсун – успешный врач и совладелица частной клиники пластической хирургии. Именно туда она хочет устроить свою дочь.

Актеры 1 сезона

Джемре Байсел
Джемре Байсел
Берат Енильмез
Берат Енильмез
Эбру Джюндюбейоглу
Эбру Джюндюбейоглу
Джихан Эрджан
Джихан Эрджан
Севинч Эрбулак
Севинч Эрбулак
Тугче Кумрал
Тугче Кумрал
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Красивее, чем ты»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
5 июля 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
26 июля 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
2 августа 2022
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
9 августа 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
16 августа 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
23 августа 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
3 сентября 2022
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
10 сентября 2022
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
17 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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