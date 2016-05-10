Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Пушкин
Киноафиша Сериалы Пушкин Сезоны Сезон 1

Пушкин 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пушкин»


В 1-м сезоне сериала «Пушкин» вор-карманник в образе Александра Пушкина с ловкостью грабит незадачливых туристов в Санкт-Петербурге. Однако полицейские ловят его и собираются повесить большой срок. Спасение приходит неожиданным образом из мира киноиндустрии. Выясняется, что карманник похож на одного знаменитого актера, точно брат-близнец. Тот как раз играет в русско-французской ленте о жизни знаменитого русского поэта. Актер получает травму и не может сниматься, а режиссерам срочно требуется дублер. Так грабитель оказывается в удивительном мире кинематографа, кишащем интригами, бутафорией и служебными романами.

Список серий 1-го сезона сериала «Пушкин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 мая 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 мая 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 мая 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 мая 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 мая 2016
График выхода всех сериалов
Related video
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
Бузова и Пугачева в пролете: только песни этой певицы в 2023 году слушали нон-стоп
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной
Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше