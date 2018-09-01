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Постер к 1-му сезону сериала Как завести друзей с Ам Нямом
Киноафиша Сериалы Как завести друзей с Ам Нямом Сезоны Сезон 1

Как завести друзей с Ам Нямом 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 2
Продолжительность сезона 14 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как завести друзей с Ам Нямом»

В 1-м сезоне сериала «Как завести друзей с Ам Нямом» главным героем этой истории оказывается прожорливый зеленый монстрик по имени Ам Ням, который отправляется на поиски друзей. Его путешествие простирается на разные континенты и различные временные эпохи, он ищет друзей в лесу и под водой, на улице и в большом доме. Вместе с тем Ам Ням охотится за своими любимыми сладостями, оказывает помощь разным персонажам, которые попадаются на его пути, сам сталкивается с тяжелыми ситуациями, а также пытается выяснить, каким должен быть настоящий друг. Лягушонок побывает во множестве мест, даже заглянет на дискотеку.

Список серий 1-го сезона сериала «Как завести друзей с Ам Нямом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2018
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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