Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу ВПИСКА У МАРГУЛИСА
Киноафиша Сериалы ВПИСКА У МАРГУЛИСА Сезоны Сезон 1

ВПИСКА У МАРГУЛИСА 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 9 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «ВПИСКА У МАРГУЛИСА»

В 1 сезоне шоу «Вписка у Маргулиса» гитарист из «Машины времени» вместе со своим коллегой ST будет исследовать современную отечественную сцену. На огонек к ведущим заглянут настоящие голоса своего поколения, отличающиеся талантом и харизмой. В студии появится эпатажная звезда Инстасамка, которая исполнит песни, только укрепившие ее популярность, и ответит на ряд неудобных вопросов. А певица Сабрина расскажет о том, каково иметь одаренную сестру и почему творчество должно опираться на жизненный опыт.

Список серий 1-го сезона телешоу «ВПИСКА У МАРГУЛИСА» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2020
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2020
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2020
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2020
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
30 ноября 2020
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
3 декабря 2020
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2020
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
10 декабря 2020
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 2020
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
17 декабря 2020
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
21 декабря 2020
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
24 декабря 2020
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2020
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
31 декабря 2020
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
4 января 2021
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
7 января 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Мало кто знает: родителями Жигунова оказались любимые многими актеры
Это правило в фигурном катании не решаются нарушать: рискнула только Валиева и победила
Опозорилась на весь СССР: Вертинскую еще долго стыдили за эту пикантную сцену в кино
«У него бзик»: Никита Пресняков сменил имя и фамилию после переезда в США
Как обезьяны с гранатой: этим 3 знакам зодиака опасно садиться за руль
Один загубил невесту, другой — взяточник: правду о Шарапове и Жеглове долго скрывали
Дитер Болен стыдился этого хита Modern Talking: зато весь СССР знал его наизусть
Казались идеальной парой: брак Варлей и Бурляева закончился по некрасивой причине
Женился на Боярской неспроста: увидите фото матери Матвеева и все поймете
Это русское имя считают пошлым в Италии: им нарекают цариц
Абдулов не стал д’Артаньяном, но все равно снялся в «Трех мушкетерах»: актера узнали единицы
Топ-5 известных актеров, которые раздражают людей: фильмы с ними становятся бестселлерами
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше