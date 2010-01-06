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Постер к 1-му сезону сериала Охотники на рабов
Киноафиша Сериалы Охотники на рабов Сезоны Сезон 1

Chuno 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 24
Продолжительность сезона 28 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Охотники на рабов»

В 1-м сезоне сериала «Охотники на рабов» рабы хотят восстать против своих хозяев и присоединиться к оппозиционным силам, которые обещают им достойное существование и одинаковые возможности. Один из самых отчаянных рабов, который служил дворянской семье, решает поджечь дом хозяина и сбежать. Он берет с собой свою младшую сестру, в которую молодой дворянин Ли Дэ-гиль влюблен. В пожаре не удается выжить никому, кроме Дэ-гиля. Тот одержим жаждой отомстить. После продолжительных скитаний молодой человек превращается в мужественного и опасного охотника на беглых рабов. В скором времени слава о нем распространяется по всей стране.

Список серий 1-го сезона сериала «Охотники на рабов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2010
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 января 2010
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 января 2010
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 января 2010
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 января 2010
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 января 2010
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 января 2010
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 января 2010
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 февраля 2010
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 февраля 2010
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 февраля 2010
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 февраля 2010
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 февраля 2010
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
18 февраля 2010
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 февраля 2010
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
25 февраля 2010
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
3 марта 2010
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
4 марта 2010
Эпизод 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
10 марта 2010
Эпизод 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
11 марта 2010
Эпизод 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
17 марта 2010
Эпизод 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
18 марта 2010
Эпизод 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
24 марта 2010
Эпизод 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
25 марта 2010
График выхода всех сериалов
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