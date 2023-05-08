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Постер к 1-му сезону сериала Брижит Бардо: искусство жить
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Киноафиша Сериалы Брижит Бардо: искусство жить Сезоны Сезон 1

Bardot 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Брижит Бардо: искусство жить»

В 1-м сезоне сериала «Брижит Бардо: искусство жить» события разворачиваются во Франции в 1949 году. Юная девушка из хорошей семьи по имени Бриджит впервые появляется на обложке модного журнала и покоряет сердца миллионов. Затем на экраны выходит фильм «И Бог создал женщину», в котором красавица исполняет главную роль. Бардо при жизни становится легендой и буквально переворачивает устоявшийся уклад общества, знаменуя грядущую «сексуальную революцию». Ее убеждения, образы, поступки оказываются поистине пророческими для всего мира. Однако всего в 39 лет актриса перестает сниматься, погрузившись в поиски настоящей себя.

Список серий 1-го сезона сериала «Брижит Бардо: искусство жить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мудрый ребенок Une enfant sage
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2023
Б.Б. B.B
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2023
Ловушка La Madrague
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2023
Бабочка Le papillon
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2023
Детка Bébé
Сезон 1 Серия 5
22 мая 2023
Правда La Vérité
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2023
График выхода всех сериалов
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