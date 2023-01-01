«Майк Робинсон на охоте» – это увлекательное повествование известного ресторатора, владеющего заведением со звездой «Мишлен», о еде и охоте. Он сам добывает мясную пищу и другие натуральные продукты, чтобы затем превратить их в шедевральное блюдо, которое придется по вкусу и простым людям, и ресторанным критикам. Более того, Майк заботится об экологии и старается сделать это максимально безвредно для планеты. В программе будет показан процесс охоты, приготовления еды, а также рассказано об охотничьих традициях разных стран.