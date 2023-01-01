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Постер телешоу Майк Робинсон на охоте
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Киноафиша Сериалы Майк Робинсон на охоте

Майк Робинсон на охоте (2019 - )

Farming the Wild 16+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 20 минут
Телеканал Outdoor Channel
Продолжительность телешоу 6 часов 0 минут
О чем телешоу

«Майк Робинсон на охоте» – это увлекательное повествование известного ресторатора, владеющего заведением со звездой «Мишлен», о еде и охоте. Он сам добывает мясную пищу и другие натуральные продукты, чтобы затем превратить их в шедевральное блюдо, которое придется по вкусу и простым людям, и ресторанным критикам. Более того, Майк заботится об экологии и старается сделать это максимально безвредно для планеты. В программе будет показан процесс охоты, приготовления еды, а также рассказано об охотничьих традициях разных стран.

В ролях
В ролях
Майк Робинсон
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Сезоны
Майк Робинсон на охоте - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA, 8 эпизодов
Майк Робинсон на охоте - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA, 10 эпизодов
Кадры из телешоу
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