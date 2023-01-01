Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальчик и птица" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Большая перемена
Киноафиша Сериалы Большая перемена Сезоны Сезон 1

Большая перемена 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 1973
Год выпуска 1973
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большая перемена»

В 1-м сезоне сериала «Большая перемена» в центре событий оказываются ученики и преподаватель, которые являются ровесниками. Нестор Петрович Северов мечтал защитить диссертацию по истории Отечества, но не смог поступить в аспирантуру. Его место заняла молодая женщина, что очень задело Нестора. Тогда он решает стать учителем и подает документы в вечернюю школу. Главного героя назначают классным руководителем выпускного класса. Подопечные Нестора давно преодолели кризис переходного возраста. Они уже работают на заводах, воспитывают детей или вступают в брак. Учеба многим дается тяжело...

Список серий 1-го сезона сериала «Большая перемена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 1973
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 1973
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 1973
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 1973
График выхода всех сериалов
Related video
Очень странное: это лакомство заменяло советским детям западные конфеты
Любовником Кустинской был супруг Фатеевой: о таком муже в СССР мечтали все
Выгнали уже из трех школ: вся страна сочувствует Пьехе из-за проблемного сына
В России мало кто видел: этот отечественный фильм произвел фурор за границей, а особенно в Китае
Стал известным актером, от матери отказался: как выглядит сын Фатеевой и Басова (фото)
Это был бы шедевр: роль Шурочки в «Гусарской балладе» хотела сыграть другая актриса
Не чета голубоглазому Кореневу: на этого Ихтиандра без слез не взглянешь (фото)
Одно лицо с Пугачевой: на новом фото Алентова сама на себя не похожа
Навка ждет ребенка? Лорак спровоцировала слухи о беременности фигуристки (фото)
Будете смеяться: салат «Селедка под шубой» назвали так по неочевидной причине
«Слово пацана» официально запретили смотреть этим россиянам: проверьте, есть ли вы в списке
Русская Барби: Асмус показала редкое фото матери, от которой публично открестилась
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше