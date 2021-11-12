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Постер к 2-му сезону телешоу Мир по Голдблюму
Киноафиша Сериалы Мир по Голдблюму Сезоны Сезон 2

The World According to Jeff Goldblum
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Мир по Голдблюму»

Во 2-м сезоне шоу «Мир по Голдблюму» жадный до знаний Джефф предлагает углубиться в историю и повседневность, чтобы исследовать то, что всем нам давно знакомо. Взять, например, собак: они сопровождают человека с древних времен, но почему же наша любовь к ним так сильна? Голдблюм расскажет о разных породах и разберется в секрете очарования четвероногих с точки зрения науки. Не обойдет он стороной и тему монстров, которые также вызывают у многих сильные эмоции. Ведущий поговорит с создателем пугающих кукол и отправится на охоту за приведениями.

Список серий телешоу Мир по Голдблюму График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Собаки Dogs
Сезон 2 Серия 1
12 ноября 2021
Танец Dance
Сезон 2 Серия 2
12 ноября 2021
Магия Magic
Сезон 2 Серия 3
12 ноября 2021
Фейерверк Fireworks
Сезон 2 Серия 4
12 ноября 2021
Монстры Monsters
Сезон 2 Серия 5
12 ноября 2021
Крошечные вещи Tiny Things
Сезон 2 Серия 6
19 января 2022
Головоломки Puzzles
Сезон 2 Серия 7
19 января 2022
Мотоциклы Motorcycles
Сезон 2 Серия 8
19 января 2022
Дни рождения Birthdays
Сезон 2 Серия 9
19 января 2022
Задние дворы Backyards
Сезон 2 Серия 10
19 января 2022
График выхода всех сериалов
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