Во 2-м сезоне шоу «Мир по Голдблюму» жадный до знаний Джефф предлагает углубиться в историю и повседневность, чтобы исследовать то, что всем нам давно знакомо. Взять, например, собак: они сопровождают человека с древних времен, но почему же наша любовь к ним так сильна? Голдблюм расскажет о разных породах и разберется в секрете очарования четвероногих с точки зрения науки. Не обойдет он стороной и тему монстров, которые также вызывают у многих сильные эмоции. Ведущий поговорит с создателем пугающих кукол и отправится на охоту за приведениями.