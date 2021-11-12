Menu
The World According to Jeff Goldblum (2019), season 2

The World According to Jeff Goldblum
Season premiere 12 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"The World According to Jeff Goldblum" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Мир по Голдблюму» жадный до знаний Джефф предлагает углубиться в историю и повседневность, чтобы исследовать то, что всем нам давно знакомо. Взять, например, собак: они сопровождают человека с древних времен, но почему же наша любовь к ним так сильна? Голдблюм расскажет о разных породах и разберется в секрете очарования четвероногих с точки зрения науки. Не обойдет он стороной и тему монстров, которые также вызывают у многих сильные эмоции. Ведущий поговорит с создателем пугающих кукол и отправится на охоту за приведениями.

TV Show rating

7.5
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Dogs
Season 2 Episode 1
12 November 2021
Dance
Season 2 Episode 2
12 November 2021
Magic
Season 2 Episode 3
12 November 2021
Fireworks
Season 2 Episode 4
12 November 2021
Monsters
Season 2 Episode 5
12 November 2021
Tiny Things
Season 2 Episode 6
19 January 2022
Puzzles
Season 2 Episode 7
19 January 2022
Motorcycles
Season 2 Episode 8
19 January 2022
Birthdays
Season 2 Episode 9
19 January 2022
Backyards
Season 2 Episode 10
19 January 2022
