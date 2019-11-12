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Постер к 1-му сезону телешоу Мир по Голдблюму
Киноафиша Сериалы Мир по Голдблюму Сезоны Сезон 1

The World According to Jeff Goldblum
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Мир по Голдблюму»

В 1-м сезоне шоу «Мир по Голдблюму» зрители отправятся в необыкновенное и познавательное приключение по миру давно знакомых вещей и явлений. В одном из выпусков ведущий расскажет об истории ювелирных изделий, возьмет интервью у производителей искусственно создаваемых бриллиантов и поучаствует в игре, название которой перекликается с поднятой темой. А другой выпуск будет посвящен кофе, уже давно ставшим неотъемлемым утренним ритуалом многих людей. Голдблюм поведает не только о создании напитка, но также о добыче зерен и работниках индустрии.

Список серий телешоу Мир по Голдблюму График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кроссовки Sneakers
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2019
Мороженое Ice Cream
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2019
Татуировки Tattoos
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2019
Джинсовая ткань Denim
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2019
Барбекю BBQ
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2019
Игры Gaming
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2019
Велосипеды Bikes
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2019
Внедорожники RVs
Сезон 1 Серия 8
27 декабря 2019
Кофе Coffee
Сезон 1 Серия 9
3 января 2020
Косметика Cosmetics
Сезон 1 Серия 10
10 января 2020
Бассейны Pools
Сезон 1 Серия 11
17 января 2020
Ювелирные изделия Jewelry
Сезон 1 Серия 12
24 января 2020
График выхода всех сериалов
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