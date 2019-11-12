В 1-м сезоне шоу «Мир по Голдблюму» зрители отправятся в необыкновенное и познавательное приключение по миру давно знакомых вещей и явлений. В одном из выпусков ведущий расскажет об истории ювелирных изделий, возьмет интервью у производителей искусственно создаваемых бриллиантов и поучаствует в игре, название которой перекликается с поднятой темой. А другой выпуск будет посвящен кофе, уже давно ставшим неотъемлемым утренним ритуалом многих людей. Голдблюм поведает не только о создании напитка, но также о добыче зерен и работниках индустрии.