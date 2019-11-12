Menu
The World According to Jeff Goldblum (2019), season 1

Season premiere 12 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"The World According to Jeff Goldblum" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Мир по Голдблюму» зрители отправятся в необыкновенное и познавательное приключение по миру давно знакомых вещей и явлений. В одном из выпусков ведущий расскажет об истории ювелирных изделий, возьмет интервью у производителей искусственно создаваемых бриллиантов и поучаствует в игре, название которой перекликается с поднятой темой. А другой выпуск будет посвящен кофе, уже давно ставшим неотъемлемым утренним ритуалом многих людей. Голдблюм поведает не только о создании напитка, но также о добыче зерен и работниках индустрии.

TV Show rating

7.5
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Sneakers
Season 1 Episode 1
12 November 2019
Ice Cream
Season 1 Episode 2
15 November 2019
Tattoos
Season 1 Episode 3
22 November 2019
Denim
Season 1 Episode 4
29 November 2019
BBQ
Season 1 Episode 5
6 December 2019
Gaming
Season 1 Episode 6
13 December 2019
Bikes
Season 1 Episode 7
20 December 2019
RVs
Season 1 Episode 8
27 December 2019
Coffee
Season 1 Episode 9
3 January 2020
Cosmetics
Season 1 Episode 10
10 January 2020
Pools
Season 1 Episode 11
17 January 2020
Jewelry
Season 1 Episode 12
24 January 2020
