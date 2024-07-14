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Император Оушен-Парка 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Император Оушен-Парка
Киноафиша Сериалы Император Оушен-Парка Сезоны Сезон 1

Emperor of Ocean Park
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Император Оушен-Парка»

В 1-м сезоне сериала «Император Оушен-Парка» в одном из престижных университетов Лиги плюща работает успешный чернокожий профессор – преподаватель права Талкотт Гарланд. Он не хватает звезд с неба, но вполне доволен своей научной степенью и должностью. Тем временем его сестра Мэрайя уходит из журналистской карьеры и ищет свое призвание в жизни. Но судьбы обоих родственников переворачиваются с потерей отца. Оливер Гарланд был судьей на острове Мартас-Винъярд и постоянно продвигался по карьерной лестнице. Недавно он как раз выдвинул свою кандидатуру в Верховный суд. Мэрайя уверена, что отец столкнулся с нечестной игрой или даже с расизмом.

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Список серий сериала Император Оушен-Парка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 июля 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 июля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 августа 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 августа 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 августа 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 сентября 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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