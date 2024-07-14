Menu
Emperor of Ocean Park 2024, season 1

Emperor of Ocean Park season 1 poster
Emperor of Ocean Park
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Emperor of Ocean Park" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Император Оушен-Парка» в одном из престижных университетов Лиги плюща работает успешный чернокожий профессор – преподаватель права Талкотт Гарланд. Он не хватает звезд с неба, но вполне доволен своей научной степенью и должностью. Тем временем его сестра Мэрайя уходит из журналистской карьеры и ищет свое призвание в жизни. Но судьбы обоих родственников переворачиваются с потерей отца. Оливер Гарланд был судьей на острове Мартас-Винъярд и постоянно продвигался по карьерной лестнице. Недавно он как раз выдвинул свою кандидатуру в Верховный суд. Мэрайя уверена, что отец столкнулся с нечестной игрой или даже с расизмом.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
Emperor of Ocean Park List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 July 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 July 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 July 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 August 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 August 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 August 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 August 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 September 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 September 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
15 September 2024
