В 1-м сезоне сериала «Император Оушен-Парка» в одном из престижных университетов Лиги плюща работает успешный чернокожий профессор – преподаватель права Талкотт Гарланд. Он не хватает звезд с неба, но вполне доволен своей научной степенью и должностью. Тем временем его сестра Мэрайя уходит из журналистской карьеры и ищет свое призвание в жизни. Но судьбы обоих родственников переворачиваются с потерей отца. Оливер Гарланд был судьей на острове Мартас-Винъярд и постоянно продвигался по карьерной лестнице. Недавно он как раз выдвинул свою кандидатуру в Верховный суд. Мэрайя уверена, что отец столкнулся с нечестной игрой или даже с расизмом.