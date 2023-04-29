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Постер к 1-му сезону сериала Очень плохая невеста
Киноафиша Сериалы Очень плохая невеста Сезоны Сезон 1

Очень плохая невеста 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Очень плохая невеста»

В 1-м сезоне сериала «Очень плохая невеста» университетская преподавательница филологии Вера Петровна взволнована судьбой сына Димы. Ей кажется, что единственный наследник выбрал крайне неудачную девушку. Тем временем тренер по боксу Антон Кириллович взашей прогоняет парня своей дочери Марины – байкера, который гораздо старше нее. Оба родителя считают, что их дети отлично смотрелись бы вместе. Тогда Дима и Марина решают подыграть: они притворяются, что страстно влюблены и хотят срочно пожениться. Но они изображают самые кошмарные на свете отношения, чтобы у родителей волосы встали дыбом. 

Список серий 1-го сезона сериала «Очень плохая невеста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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