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Постер к 1-му сезону сериала Баскетбол
Киноафиша Сериалы Баскетбол Сезоны Сезон 1

Ppaseukketbol 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Баскетбол »

В 1-м сезоне сериала «Баскетбол» события разворачиваются в тяжелый период между японской колониальной эпохой и разделением Кореи на Северную и Южную. В центре сюжета оказывается молодой человек Кан Сан, который рос и воспитывался в малообеспеченной семье. Юноша всеми силами стремится вырваться из бедности и обрести свое место под солнцем. Благодаря игре в баскетбол ему удается добиться огромного успеха и познакомиться с девушкой из высшего общества. Он мечтает о том, что они поженятся и сумеют преодолеть неравенство в социальном положении. Возлюбленная отвечает главному герою взаимностью, но впереди их ждет немало испытаний.

Список серий 1-го сезона сериала «Баскетбол » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2013
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2013
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2013
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2013
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2013
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2013
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2013
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2013
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 ноября 2013
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 ноября 2013
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 ноября 2013
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 ноября 2013
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 декабря 2013
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 декабря 2013
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 декабря 2013
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 декабря 2013
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
16 декабря 2013
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
17 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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