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Киноафиша Сериалы Наследники Сезоны Сезон 1

Наследники
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наследники»

В 1-м сезоне сериала «Наследники» молодая красавица-студентка Антонина никак не может определиться между двумя парнями. Оба зовут ее замуж, оба ей очень нравятся, у обоих неплохие перспективы на будущее. Кроме того, они – лучшие друзья. Тоня с трудом выбирает одного из ребят и выходит за него, но постепенно понимает, что ее чувства ко второму тоже не угасли. В браке появляются две дочери. А счастливый отец и его товарищ-конкурент, с которым они продолжают дружить, становятся влиятельными бизнесменами. Когда один из них умирает, оставив девочкам большое наследство, а другой попадает в тюрьму, на поверхность всплывает нелицеприятная правда.
 

Список серий сериала Наследники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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