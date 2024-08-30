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Мышеловка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мышеловка
Киноафиша Сериалы Мышеловка Сезоны Сезон 1

Myshelovka 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мышеловка»

В 1-м сезоне сериала «Мышеловка» в центре событий оказывается Ирина Меркулова – молодая женщина-следователь, которая без остатка отдает себя работе. В то время как ее сверстницы ходят на свидания и строят свою личную жизнь, Ира сидит ночами над бумагами и выезжает на место преступления по первому сигналу, даже в собственный отпуск или выходной. Однако каким-то чудом в нее все же влюбляется хороший человек и достойный мужчина. На первый взгляд он кажется очень терпеливым и нежным. Он решает жениться на Ире, несмотря на ее обязанности и постоянные отлучки. Но когда счастливая невеста сбегает на работу из свадебного путешествия, не выдерживает даже он.

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Список серий 1-го сезона сериала «Мышеловка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 августа 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 августа 2024
График выхода всех сериалов
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