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Постер к 1-му сезону сериала Бабушка-детектив
Киноафиша Сериалы Бабушка-детектив Сезоны Сезон 1

Детектив Әже 12+
Название Сезон 1
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бабушка-детектив»

В 1-м сезоне сериала «Бабушка детектив» пожилая дама Гульданаапай всегда с гордостью рассказывала соседям о своем доблестном внуке Мурате, который уехал в Алматы защищать родину. Однако после того, как парень вернулся на малую родину ко дню рождения Гульданаапай, оказалось, что ни в какой полиции Мурат давно не служит. Он работает второсортным актером и снимается в массовке. Мурат решает бросить прежнюю жизнь и поселиться в родном ауле. Гульданаапай боится, что земляки засмеют ее, и устраивает внука в местное отделение полиции. Для односельчан героиня сочиняет легенду: мол, внук остался здесь по ее просьбе из-за ее плохого самочувствия.

Список серий 1-го сезона сериала «Бабушка-детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Эпизод 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Эпизод 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Эпизод 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Эпизод 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Эпизод 21
Сезон 1 Серия 21
TBA
Эпизод 22
Сезон 1 Серия 22
TBA
Эпизод 23
Сезон 1 Серия 23
TBA
Эпизод 24
Сезон 1 Серия 24
TBA
Эпизод 25
Сезон 1 Серия 25
TBA
Эпизод 26
Сезон 1 Серия 26
TBA
График выхода всех сериалов
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