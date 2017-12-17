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Постер к 1-му сезону сериала Банковские игры
Киноафиша Сериалы Банковские игры Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Банковские игры»

В 1-м сезоне сериала «Банковские игры» Леопольд Вейер много лет руководил известным частным банком в Швейцарии. Однажды он попадает в клинику с инсультом и оказывается в коме. Его дочь Каролина, рожденная вне брака, неожиданно узнает о пакете акций финансовой компании отца, где значится ее имя. Мать Каролины была помощницей банкира, но сама девушка является психотерапевтом и ничего не понимает в финансовой сфере. Вейер организовал свой бизнес больше 40 лет назад. Каролина мешает своему сводному брату Александру, который намерен продать банк, и возглавляет компанию. В скором времени выясняется, что Леопольд не всегда действовал честно.

Список серий 1-го сезона сериала «Банковские игры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Тем временем Ad interim
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2017
Навсегда In aeternum
Сезон 1 Серия 2
18 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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