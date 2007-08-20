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Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербург 10: Расплата
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 10: Расплата Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербург 10: Расплата 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 августа 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербург 10: Расплата»

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 10: Расплата» сотрудники ФСБ и представители налоговой службы объединились для выполнения общей задачи. В ближайшее время им предстоит изъять у нескольких состоятельных и влиятельных лиц все накопленное имущество. Журавский просит своего ассистента предоставить ему перечень компаний, к которым имеет непосредственное отношение Нефедов. У Журавского готово для него предложение, на которое Нефедов не сможет ответить отказом. Тем временем из отпуска срочно выходит подполковник Кудасов. Становится известно о насильственной смерти начальника пароходства.

Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербург 10: Расплата» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
20 августа 2007
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
20 августа 2007
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
21 августа 2007
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
21 августа 2007
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2007
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
22 августа 2007
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2007
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2007
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
24 августа 2007
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
24 августа 2007
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
25 августа 2007
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
25 августа 2007
График выхода всех сериалов
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