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Постер к 1-му сезону сериала Мосгаз. Паук
Киноафиша Сериалы Мосгаз. Паук Сезоны Сезон 1

Мосгаз. Паук 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мосгаз. Паук»

В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Паук» опергруппа Черкасова снова в деле. Действие разворачивается в 1967 году, когда на счету Ивана Петровича числится уже не один десяток успешно раскрытых дел. На этот раз ему и его верным ребятам придется расследовать сразу два серьезных преступления. Во-первых, в столичном Доме моды происходит жестокое убийство: манекенщицу находят в гримерке с перерезанным горлом. А во-вторых, в Армянской ССР случается крупнейшее ограбление за всю историю Советского Союза. В обоих случаях Черкасов предпочитает действовать «изнутри», внедряя в заведения своих людей.

Список серий 1-го сезона сериала «Мосгаз. Паук» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 октября 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 октября 2015
График выхода всех сериалов
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