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Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербург 9: Голландский пассаж
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 9: Голландский пассаж Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербург 9: Голландский пассаж 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 августа 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербург 9: Голландский пассаж»

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 9: Голландский пассаж» в Северной столице давно не слышали о криминальных происшествиях. По рекомендации приятеля и по совместительству коллеги репортер Никифоров заявляется к Кудасову с необычной просьбой. Журналист хочет принять участие в аресте преступников, если такая операция случится в ближайшем будущем. Профессиональная интуиция и на сей раз не подвела сотрудника агентства криминальных новостей. Сохатый, не желающий открыто ввязываться в конфликт с магнатом Нефедовым, тайком переманивает его людей на свою сторону. С их помощью он может обеспечить контроль над большей частью порта.

Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербург 9: Голландский пассаж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
14 августа 2006
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
14 августа 2006
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
15 августа 2006
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
15 августа 2006
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
16 августа 2006
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2006
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2006
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
17 августа 2006
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
18 августа 2006
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
18 августа 2006
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
19 августа 2006
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
19 августа 2006
График выхода всех сериалов
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