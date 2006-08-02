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Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербург 8: Терминал
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 8: Терминал Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербург 8: Терминал 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 августа 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербург 8: Терминал »

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 8: Терминал» на автомагистрали за городом происходит перестрелка. Нападение совершено на предпринимателя Нефедова и его приближенных. На место происшествия выдвигается полковник Кудасов со своей командой. Изучив местность, оперуполномоченный понимает, что бизнесмена хотели просто припугнуть. Спустя некоторое время эта версия нашла подтверждение. Нефедов получил звонок от Сохатого. Криминальный авторитет устанавливает срок длиной в семь дней. За это время предприниматель должен вернуть ему крупную сумму денег, принадлежащую сибирскому общаку.

Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербург 8: Терминал » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
2 августа 2006
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2006
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
4 августа 2006
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
5 августа 2006
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2006
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
7 августа 2006
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
8 августа 2006
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
9 августа 2006
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
10 августа 2006
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
11 августа 2006
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
12 августа 2006
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
13 августа 2006
График выхода всех сериалов
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