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Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербург 7: Передел
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 7: Передел Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербург 7: Передел 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербург 7: Передел »

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 7: Передел» события разворачиваются на даче неподалеку от Санкт-Петербурга. Там скрывается банкир Николай Наумов. Репортер Игорь Никифоров собирается снимать документальное кино о знаменитых питерских предпринимателях. Инициатива выпустить такой фильм принадлежала бизнесмену Сергею Максимову, у которого уже подготовлен перечень имен будущих героев проекта. Никифоров принимает предложение. Тем временем сотрудники правоохранительных органов выясняют, что в городе появился криминальный авторитет Лосев по прозвищу Сохатый. Он прибыл из Красноярска с вполне определенной целью.

Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербург 7: Передел » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2005
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2005
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2005
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2005
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2005
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2005
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2005
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2005
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2005
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2005
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
24 ноября 2005
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
25 ноября 2005
График выхода всех сериалов
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