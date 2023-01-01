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Постер к 1-му сезону сериала Приключения кота Леопольда
Киноафиша Сериалы Приключения кота Леопольда Сезоны Сезон 1

Приключения кота Леопольда 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 марта 1975
Год выпуска 1975
Количество серий 11
Продолжительность сезона 1 час 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Приключения кота Леопольда»

В 1-м сезоне сериала «Приключения кота Леопольда» главный герой является очень открытой и миролюбивой персоной. Он всегда радуется гостям и никогда не обижается на недругов. Выдержке Леопольда остается только позавидовать, ведь два мышонка только и делают, что пытаются отравить его жизнь. Надо сказать, без абсолютных на то причин. Когда их очередной коварный план терпит сокрушительное фиаско, они спешат к Леопольду с повинной и просят у него прощения. Конечно, дружелюбный кот отпускает проказникам все грехи и произносит свою фирменную фразочку: «Ребята, давайте жить дружно!»

Список серий 1-го сезона сериала «Приключения кота Леопольда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Месть кота Леопольда
Сезон 1 Серия 1
12 марта 1975
Леопольд и золотая рыбка
Сезон 1 Серия 2
22 июля 1975
Клад кота Леопольда
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 1981
Телевизор кота Леопольда
Сезон 1 Серия 4
14 июля 1981
Прогулка кота Леопольда
Сезон 1 Серия 5
18 мая 1982
День рождения Леопольда
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 1982
Лето кота Леопольда
Сезон 1 Серия 7
11 мая 1983
Кот Леопольд во сне и наяву
Сезон 1 Серия 8
20 августа 1984
Интервью с котом Леопольдом
Сезон 1 Серия 9
15 июня 1984
Поликлиника кота Леопольда
Сезон 1 Серия 10
15 сентября 1986
Автомобиль кота Леопольда
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 1987
График выхода всех сериалов
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