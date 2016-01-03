В 1-м сезоне сериала «Новые приключения кота Леопольда» знаменитый кот-интеллигент по прозвищу Леопольд возвращается. Миролюбивый и вежливый кот Леопольд умеет мыслить исключительно в позитивном ключе. Он каждый день радуется солнцу, ценит простые вещи и наслаждается мелочами. Все бы ничего, если бы не хитрые и озлобленные мышата по кличке Серый и Белый, которые появились у него на пути. Эти вредные грызуны снова попытаются всеми силами спровоцировать Леопольда. Хорошо, что благородный кот от природы наделен ангельским терпением, иначе коварным друзьям точно пришлось бы несладко.