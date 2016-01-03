Menu
Новые приключения кота Леопольда 0+
Title Сезон 1
Season premiere 3 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 3 hours 15 minutes
"Novye priklyucheniya kota Leopolda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Новые приключения кота Леопольда» знаменитый кот-интеллигент по прозвищу Леопольд возвращается. Миролюбивый и вежливый кот Леопольд умеет мыслить исключительно в позитивном ключе. Он каждый день радуется солнцу, ценит простые вещи и наслаждается мелочами. Все бы ничего, если бы не хитрые и озлобленные мышата по кличке Серый и Белый, которые появились у него на пути. Эти вредные грызуны снова попытаются всеми силами спровоцировать Леопольда. Хорошо, что благородный кот от природы наделен ангельским терпением, иначе коварным друзьям точно пришлось бы несладко.

Series rating

4.3
Rate 12 votes
"Novye priklyucheniya kota Leopolda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Лавина с гор
Season 1 Episode 1
3 January 2016
Сплошные неприятности
Season 1 Episode 2
3 January 2016
Всё кувырком
Season 1 Episode 3
3 January 2016
Кулинарный рецепт
Season 1 Episode 4
4 January 2016
Птицы
Season 1 Episode 5
4 January 2016
Ремонт в тылу врага
Season 1 Episode 6
4 January 2016
Такси вызывали?
Season 1 Episode 7
5 January 2016
Новогодняя ёлка
Season 1 Episode 8
5 January 2016
Бурный поток
Season 1 Episode 9
5 January 2016
На рыбалке у реки
Season 1 Episode 10
6 January 2016
Под жарким солнцем
Season 1 Episode 11
6 January 2016
Вперёд за колбасой и сыром
Season 1 Episode 12
6 January 2016
Парк развлечений
Season 1 Episode 13
6 January 2016
