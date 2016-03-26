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Постер к 1-му сезону сериала Дом для куклы
Киноафиша Сериалы Дом для куклы Сезоны Сезон 1

Дом для куклы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом для куклы»

В 1-м сезоне сериала «Дом для куклы» главной героиней этой истории является молодая привлекательная женщина по имени Дина. Она счастлива в браке с успешным обаятельным мужчиной и мечтает родить от него ребенка. Кроме того, Дину окружают прекрасные друзья. Но в одночасье счастье оборачивается трагедией. Дина лишается ребенка и попадает в инвалидное кресло. Друзья пропадают – кто по собственной воле, а кто не совсем. Даже супруг, который раньше был заботливым, отстраняется. Дина оказывается в одиночестве, но делает все, чтобы вырваться из «ада». Теперь она понимает, кто на самом деле является для нее близким человеком, а кто — заклятым врагом.

Список серий 1-го сезона сериала «Дом для куклы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 марта 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2016
График выхода всех сериалов
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