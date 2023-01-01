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Постер к 1-му сезону сериала СССР
Киноафиша Сериалы СССР Сезоны Сезон 1

СССР
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «СССР »

В 1-м сезоне сериала «СССР» весной 1981 года из армии в родной городок возвращается четверка закадычных друзей. Совместная служба закалила их дружбу, они не раз спасали друг другу жизни, а потому всегда готовы прийти друг другу на помощь и «на гражданке». Сережа, Самвел, Семен и Роман в шутку называют свой союз «СССР» по первым буквам собственных имен. Тем временем, страна находится в радостном возбуждении после Олимпиады-80, но уже постепенно погружается в «брежневский застой». Жители Союза даже представить себе не могут, какие разительные изменения ждут их в ближайшее десятилетие. На фоне исторических событий развивается и дружба ребят.

Список серий сериала СССР График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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