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Постер к 1-му сезону сериала Запретная любовь
Киноафиша Сериалы Запретная любовь Сезоны Сезон 1

Tashan-e-Ishq 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 88
Продолжительность сезона 44 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Запретная любовь»

В 1 сезоне сериала «Запретная любовь» юная красавица Твинкл из знатной индийской семьи Танеджа влюбляется в обаятельного и дерзкого парня Ювраджа Лютра. Он отвечает ей взаимностью, и пара буквально не расстается ни на минуту. Они счастливы вместе и готовы пожениться, но есть серьезная проблема, стоящая у них на пути. Семьи молодых людей давно враждуют, а их матери Лила и Анита и вовсе готовы задушить друг друга голыми руками. Разумеется, такой роман не приводит обеих в восторг. Лила Танеджа решает как можно скорее выдать дочь замуж за «подходящего» парня, даже если придется действовать вопреки желанию самой девушки.

Список серий 1-го сезона сериала «Запретная любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2015
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 августа 2015
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2015
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2015
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 августа 2015
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2015
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2015
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2015
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 августа 2015
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 августа 2015
Episode 11
Сезон 1 Серия 11
24 августа 2015
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 августа 2015
Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 августа 2015
Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 августа 2015
Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 августа 2015
Episode 16
Сезон 1 Серия 16
31 августа 2015
Episode 17
Сезон 1 Серия 17
1 сентября 2015
Episode 18
Сезон 1 Серия 18
2 сентября 2015
Episode 19
Сезон 1 Серия 19
3 сентября 2015
Episode 20
Сезон 1 Серия 20
4 сентября 2015
Episode 21
Сезон 1 Серия 21
7 сентября 2015
Episode 22
Сезон 1 Серия 22
8 сентября 2015
Episode 23
Сезон 1 Серия 23
9 сентября 2015
Episode 24
Сезон 1 Серия 24
10 сентября 2015
Episode 25
Сезон 1 Серия 25
11 сентября 2015
Episode 26
Сезон 1 Серия 26
14 сентября 2015
Episode 27
Сезон 1 Серия 27
15 сентября 2015
Episode 28
Сезон 1 Серия 28
16 сентября 2015
Episode 29
Сезон 1 Серия 29
17 сентября 2015
Episode 30
Сезон 1 Серия 30
18 сентября 2015
Episode 31
Сезон 1 Серия 31
21 сентября 2015
Episode 32
Сезон 1 Серия 32
22 сентября 2015
Episode 33
Сезон 1 Серия 33
23 сентября 2015
Episode 34
Сезон 1 Серия 34
24 сентября 2015
Episode 35
Сезон 1 Серия 35
25 сентября 2015
Episode 36
Сезон 1 Серия 36
26 сентября 2015
Episode 37
Сезон 1 Серия 37
28 сентября 2015
Episode 38
Сезон 1 Серия 38
29 сентября 2015
Episode 39
Сезон 1 Серия 39
30 сентября 2015
Episode 40
Сезон 1 Серия 40
1 октября 2015
Episode 41
Сезон 1 Серия 41
2 октября 2015
Episode 42
Сезон 1 Серия 42
5 октября 2015
Episode 43
Сезон 1 Серия 43
6 октября 2015
Episode 44
Сезон 1 Серия 44
7 октября 2015
Episode 45
Сезон 1 Серия 45
8 октября 2015
Episode 46
Сезон 1 Серия 46
9 октября 2015
Episode 47
Сезон 1 Серия 47
12 октября 2015
Episode 48
Сезон 1 Серия 48
13 октября 2015
Episode 49
Сезон 1 Серия 49
14 октября 2015
Episode 50
Сезон 1 Серия 50
15 октября 2015
Episode 51
Сезон 1 Серия 51
16 октября 2015
Episode 52
Сезон 1 Серия 52
17 октября 2015
Episode 53
Сезон 1 Серия 53
19 октября 2015
Episode 54
Сезон 1 Серия 54
20 октября 2015
Episode 55
Сезон 1 Серия 55
21 октября 2015
Episode 56
Сезон 1 Серия 56
22 октября 2015
Episode 57
Сезон 1 Серия 57
23 октября 2015
Episode 58
Сезон 1 Серия 58
26 октября 2015
Episode 59
Сезон 1 Серия 59
27 октября 2015
Episode 60
Сезон 1 Серия 60
28 октября 2015
Episode 61
Сезон 1 Серия 61
29 октября 2015
Episode 62
Сезон 1 Серия 62
30 октября 2015
Episode 63
Сезон 1 Серия 63
2 ноября 2015
Episode 64
Сезон 1 Серия 64
3 ноября 2015
Episode 65
Сезон 1 Серия 65
5 ноября 2015
Episode 66
Сезон 1 Серия 66
6 ноября 2015
Episode 67
Сезон 1 Серия 67
9 ноября 2015
Episode 68
Сезон 1 Серия 68
10 ноября 2015
Episode 69
Сезон 1 Серия 69
11 ноября 2015
Episode 70
Сезон 1 Серия 70
12 ноября 2015
Episode 71
Сезон 1 Серия 71
13 ноября 2015
Episode 72
Сезон 1 Серия 72
16 ноября 2015
Episode 73
Сезон 1 Серия 73
17 ноября 2015
Episode 74
Сезон 1 Серия 74
18 ноября 2015
Episode 75
Сезон 1 Серия 75
19 ноября 2015
Episode 76
Сезон 1 Серия 76
20 ноября 2015
Episode 77
Сезон 1 Серия 77
23 ноября 2015
Episode 78
Сезон 1 Серия 78
24 ноября 2015
Episode 79
Сезон 1 Серия 79
25 ноября 2015
Episode 80
Сезон 1 Серия 80
26 ноября 2015
Episode 81
Сезон 1 Серия 81
27 ноября 2015
Episode 82
Сезон 1 Серия 82
28 ноября 2015
Episode 83
Сезон 1 Серия 83
30 ноября 2015
Episode 84
Сезон 1 Серия 84
1 декабря 2015
Episode 85
Сезон 1 Серия 85
2 декабря 2015
Episode 86
Сезон 1 Серия 86
3 декабря 2015
Episode 87
Сезон 1 Серия 87
4 декабря 2015
Episode 88
Сезон 1 Серия 88
5 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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