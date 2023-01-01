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Киноафиша Сериалы Спросите медсестру 2 Сезоны Сезон 1

Спросите медсестру 2 12+
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Спросите медсестру 2»

В 1-м сезоне сериала «Спросите медсестру – 2» Валерия решает остаться жить и работать в Петрозаводске. Теперь у нее больше нет причин скрываться от прошлого, и она вновь превращается из неуклюжей медицинской сестры в профессионального врача. Более того, в новом городе ей предлагают стать заведующей отделением реанимации. На первый взгляд, все складывается идеально. Тем более рядом с Лерой находится ее дочь и любимый мужчина – коллега по фамилии Белов, который полностью изменил ее отношение к жизни и работе. Но вскоре Лера понимает, что справляться со всем навалившимся на нее «счастьем» не так уж и просто.

Список серий сериала Спросите медсестру 2 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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