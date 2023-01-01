В 1-м сезоне сериала «Спросите медсестру – 2» Валерия решает остаться жить и работать в Петрозаводске. Теперь у нее больше нет причин скрываться от прошлого, и она вновь превращается из неуклюжей медицинской сестры в профессионального врача. Более того, в новом городе ей предлагают стать заведующей отделением реанимации. На первый взгляд, все складывается идеально. Тем более рядом с Лерой находится ее дочь и любимый мужчина – коллега по фамилии Белов, который полностью изменил ее отношение к жизни и работе. Но вскоре Лера понимает, что справляться со всем навалившимся на нее «счастьем» не так уж и просто.