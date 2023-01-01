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Киноафиша Сериалы Робинзон Сезоны Сезон 1

Робинзон
Название Сезон 1
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Робинзон»

В 1-м сезоне сериала «Робинзон» Стасик производит впечатление успешного бизнесмена, который в скором времени станет директором благотворительного фонда. Однако под маской солидного парня скрывается аферист, который наживается на организации, да еще и собирается по расчету жениться на состоятельной особе. В доме невесты Стасика работает простая девушка, которая убирает дом и старается привлекать к себе как можно меньше внимания. Но у нее есть маленький секрет – она похитила из дома будущего тестя крупную сумму денег. В погоне оба героя оказываются в захватывающем путешествии и в результате попадают на остров...

Список серий сериала Робинзон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
График выхода всех сериалов
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