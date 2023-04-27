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Постер к 1-му сезону сериала Ребенок-левша
Киноафиша Сериалы Ребенок-левша Сезоны Сезон 1

El hijo zurdo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ребенок-левша»

В 1 сезоне сериала «Ребенок-левша» в центре сюжета оказывается богатая и счастливая, на первый взгляд, семья. Лола – состоявшаяся женщина, мать семейства, воспитывающая двоих любящих детей. Ее младший сын Лоренцо с ранних лет проявляет необычные для своего возраста таланты. При этом он замкнут в себе и требует особого внимания родителей. До какого-то момента Лола считает, что хорошо справляется с воспитанием необычного ребенка, пока Лоренцо не становится подростком. Дух бунтарства в совокупности с его природными задатками приводит мальчика в радикальную политическую группировку, откуда его нужно срочно спасать.

Список серий сериала Ребенок-левша График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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