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Постер к 1-му сезону сериала Звездный суд
Киноафиша Сериалы Звездный суд Сезоны Сезон 1

Звёздный суд 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездный суд»

В 1 сезоне сериала «Звездный суд» начинается извечная борьба между здравым смыслом и газетными сплетнями. Знаменитый отечественный актер со скандальной репутацией по имени Дмитрий Петровский разводится со своей супругой. Марина Хрумкина – малоизвестная актриса, не получившая ни одной главной роли, но мечтающая достичь популярности своего неудавшегося супруга. Она превращает их развод в сенсацию и фарс. На судебном процессе, несмотря на данную присягу и десятки наведенных на нее телекамер, женщина начинает порочить Диму, превращая его в настоящего домашнего тирана. Марину поддерживают радикальные феминистки, верящие в ее «исповедь».

Список серий сериала Звездный суд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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