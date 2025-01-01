Меню
Заклятие , 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Заклятие
Заклятие

The Conjuring
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Заклятие»

В 1 сезоне сериала «Заклятие» продолжится история, начатая в полнометражных фильмах одноименной франшизы. В гуще событий вновь оказываются Уоррены – супружеская пара оккультистов, чей семейный бизнес холодит кровь даже со стороны. Эд и Лоррейн изгоняют демонов и прочую нечисть, которая пытается завладеть человеческими телами, чтобы творить на земле зло. К сожалению, обряды не всегда проходят успешно и жертвами темных сил становятся то богобоязненная монашка, то подросток, который под влиянием вселившегося демона начинает убивать всех своих родных и друзей. Насей раз Уорренов ждет новое опасное приключение.

Сезон 1
