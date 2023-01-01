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Постер к 1-му сезону сериала Приставы
Киноафиша Сериалы Приставы Сезоны Сезон 1

Приставы 16+
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Приставы»

В 1-м сезоне сериала «Приставы» в центре событий оказывается сотрудник территориального отделения службы судебных приставов Егор Грачев. Он и его коллеги частенько вынуждены обходить закон, чтобы решить те или иные ситуации. Это категорически не нравится представителям подразделения по борьбе с коррупцией. Они пытаются поймать за руку судебных приставов, которые действуют в обход установленным правилам. Кроме того, главный герой и начальник отдела по борьбе со взяточничеством имеют разногласия не только по рабочим вопросам. Мужчины испытывают симпатию к одной и той же девушке.

Список серий сериала Приставы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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