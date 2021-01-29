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Постер к 1-му сезону сериала Я так долго ждал тебя
Киноафиша Сериалы Я так долго ждал тебя Сезоны Сезон 1

Seni Çok Bekledim 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я так долго ждал тебя»

В 1-м сезоне сериала «Я так долго ждал тебя» события разворачиваются в небольшом горном поселении, которое называется Узюмлю. Там начинается землятресение как раз в момент рождения мальчика. Семнадцатилетнего Кадира оставляют возле других мертвых тел. Все уверены, что мальчику не удалось спастись. Старший брат Кадир со своей матерью выбирается из-под завала, однако отца вытащить им не удается. Это становится настоящей трагедией для семьи. Они уезжают в большой город, чтобы начать там новую жизнь. В Стамбуле главных героев ждет множество испытаний. Действие разворачивается в 70-е годы. 

Список серий 1-го сезона сериала «Я так долго ждал тебя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
29 января 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
5 февраля 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
12 февраля 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
19 февраля 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
26 февраля 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
5 марта 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
12 марта 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
19 марта 2021
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
26 марта 2021
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
2 апреля 2021
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
9 апреля 2021
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
21 апреля 2021
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
28 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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