В 1 сезоне сериала «Соловейка» в детском доме бок о бок взрослеют красавица Катерина и юноша Иван. Они влюблены друг в друга, мечтают пожениться и провести всю жизнь вместе. Но неожиданно Ваня приходится по нраву богатой семье, и его забирают на воспитание. Он сближается с прикованной к инвалидному креслу дочерью своих опекунов и вскоре женится на ней. Катя от тоски соглашается на брак с влюбленным в нее бизнесменом Голубевым, но тот бросает ее с новорожденной дочерью на руках. Чтобы как-то вырастить девочку и обеспечить ей развитие вокального таланта, Кате приходится стать суррогатной матерью. Но в отце будущего ребенка она узнает Ваню…