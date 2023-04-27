Menu
Soloveyka 2023, season 1

Kinoafisha TV Shows Soloveyka Seasons Season 1

Соловейка 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Soloveyka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Соловейка» в детском доме бок о бок взрослеют красавица Катерина и юноша Иван. Они влюблены друг в друга, мечтают пожениться и провести всю жизнь вместе. Но неожиданно Ваня приходится по нраву богатой семье, и его забирают на воспитание. Он сближается с прикованной к инвалидному креслу дочерью своих опекунов и вскоре женится на ней. Катя от тоски соглашается на брак с влюбленным в нее бизнесменом Голубевым, но тот бросает ее с новорожденной дочерью на руках. Чтобы как-то вырастить девочку и обеспечить ей развитие вокального таланта, Кате приходится стать суррогатной матерью. Но в отце будущего ребенка она узнает Ваню…

"Soloveyka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 April 2023
