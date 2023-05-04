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Постер к 1-му сезону сериала Отчаянная невеста
Киноафиша Сериалы Отчаянная невеста Сезоны Сезон 1

Отчаянная невеста 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отчаянная невеста»

В 1-м сезоне сериала «Отчаянная невеста» у 33-летней Алисы нет ни семьи, ни мужа, ни стабильного финансового положения. Недавно она рассталась с женатым любовником, когда выяснилось, что его супруга ждет третьего ребенка. Мать Алисы уверена, что той пора отыскать мужа и срочно беременеть, в противном случае ей придется рожать от своего приятеля Паши. Павел – сын маминой подруги, остроумный и талантливый, но ему тоже не везет в личной жизни. Вместо свиданий с девушками он предпочитает смотреть фильмы для взрослых. Алиса, которая учится на режиссерских курсах, решает не только активно заняться поисками мужа, но и снять этот процесс на камеру.

Список серий 1-го сезона сериала «Отчаянная невеста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
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