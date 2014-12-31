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Постер к 1-му сезону сериала Мама Люба
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Мама Люба Сезоны Сезон 1

Мама Люба 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Мама Люба»

В 1 сезоне сериала «Мама Люба» в обычном российском селе случается из ряда вон выходящее событие. К известным на всю деревню Светловым приезжает съемочная группа из самой столицы. Дело в том, что Любовь Светлова воспитывает десятерых детей, и московский канал решает сделать сюжет о ее веселом семействе. Задание поручают знаменитой телеведущей Инге, вот только у той голова занята другим. Она сама молола, красива, бездетна, а этим же вечером должна отправиться в Черногорию с женихом-бизнесменом. Однако история Любы и ее семьи неожиданно трогает девушку. Она решает взять большое интервью у самой матери.

Список серий 1-го сезона сериала «Мама Люба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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