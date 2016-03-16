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Киноафиша Сериалы Орлова и Александров Сезоны Сезон 1

Орлова и Александров 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Орлова и Александров»

В 1 сезоне сериала «Орлова и Александров» выдающийся советский режиссер Григорий Александров начинает сотрудничать с талантливой молодой актрисой Любовью Орловой. Вместе они создают множество незабываемых шедевров, которые впоследствии войдут в золотой фонд отечественного кино. Но, несмотря на внешнюю идиллию и плодовитость этого союза, за кулисами творцы переживают тяжелейшие времена. Художественные советы и цензоры вносят в каждый их фильм по несколько сотен правок, выбрасывая из лент и юмор, и «изюминку», и смысл. Личное покровительство Сталина, которое могло бы защитить пару, в итоге создает еще больше проблем.

Список серий 1-го сезона сериала «Орлова и Александров» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 марта 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 марта 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 марта 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 марта 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
25 марта 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 марта 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
26 марта 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 марта 2016
График выхода всех сериалов
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