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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Личные обстоятельства Сезоны Сезон 1

Личные обстоятельства 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Личные обстоятельства»

В 1 сезоне сериала «Личные обстоятельства» в центре событий оказывается талантливый доктор Герман Кузнецов, посвящающий всего себя спасению людей. Однажды, переходя дорогу, он становится свидетелем страшной автомобильной аварии. Подвыпившая девица на большой скорости врезается в стоящий на перекрестке легковой автомобиль. В итоге два человека погибают, а восьмилетнюю девочку Кузнецову едва удается спасти до приезда скорой. Вот только виновница трагедии не испытывает мук совести, а скандалит и угрожает свидетелю расправой. Ведь отец девушки – миллиардер Сундуков, который уже вытаскивал ее и не из таких передряг.

Список серий 1-го сезона сериала «Личные обстоятельства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 января 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 января 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 января 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 января 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 января 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 января 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 января 2012
График выхода всех сериалов
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