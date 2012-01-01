Menu
Lichnye obstoyatelstva season 1 watch online

Lichnye obstoyatelstva season 1 poster
Личные обстоятельства 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Lichnye obstoyatelstva" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Личные обстоятельства» в центре событий оказывается талантливый доктор Герман Кузнецов, посвящающий всего себя спасению людей. Однажды, переходя дорогу, он становится свидетелем страшной автомобильной аварии. Подвыпившая девица на большой скорости врезается в стоящий на перекрестке легковой автомобиль. В итоге два человека погибают, а восьмилетнюю девочку Кузнецову едва удается спасти до приезда скорой. Вот только виновница трагедии не испытывает мук совести, а скандалит и угрожает свидетелю расправой. Ведь отец девушки – миллиардер Сундуков, который уже вытаскивал ее и не из таких передряг.

Series rating

5.6
Rate 11 votes
"Lichnye obstoyatelstva" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 January 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 January 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 January 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 January 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 January 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 January 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
8 January 2012
TV series release schedule
