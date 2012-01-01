В 1 сезоне сериала «Личные обстоятельства» в центре событий оказывается талантливый доктор Герман Кузнецов, посвящающий всего себя спасению людей. Однажды, переходя дорогу, он становится свидетелем страшной автомобильной аварии. Подвыпившая девица на большой скорости врезается в стоящий на перекрестке легковой автомобиль. В итоге два человека погибают, а восьмилетнюю девочку Кузнецову едва удается спасти до приезда скорой. Вот только виновница трагедии не испытывает мук совести, а скандалит и угрожает свидетелю расправой. Ведь отец девушки – миллиардер Сундуков, который уже вытаскивал ее и не из таких передряг.