Осколки 2026, 1 сезон

The Shards
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Осколки»

В 1 сезоне сериала «Осколки» действие происходит в 1981 году в Америке. Солнечный Лос-Анджелес полнится молодежными тусовками и элитными клубами, которые посещают «золотые детки» – наследники привилегированного класса. Но неожиданно над головой каждого из них повисает страшная угроза. В городе объявляется маньяк, специализирующийся на богатых и знаменитых людях. Он как будто мстит элите общества за личные обиды, однако никому не удается просчитать его действия наперед и вычислить следующую жертву. Группа подростков из частной гимназии решает разыскать его самостоятельно, пока он не добрался до каждого из них.

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
Сезон 1
