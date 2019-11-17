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Железный лес 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Железный лес
Киноафиша Сериалы Железный лес Сезоны Сезон 1

Железный лес 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Железный лес»

В 1 сезоне сериала «Железный лес» Саша Корзухина отлично разбирается в искусстве и занимается продажей антиквариата. Но в свободное от работы время девушка еще и демонстрирует отличные навыки в сыскном деле. Корзухина часто оказывается вовлечена в расследование преступлений, некоторые из которых представляют большую опасность, в том числе для сыщицы-любительницы. На этот раз Саша столкнулась с убийством сокурсника своей лучшей подруги Альбины. Странным образом на месте преступления оказались картины знаменитого художника, которые высоко ценятся среди коллекционеров...

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Список серий 1-го сезона сериала «Железный лес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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