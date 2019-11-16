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Клетка для сверчка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Клетка для сверчка
Киноафиша Сериалы Клетка для сверчка Сезоны Сезон 1

Клетка для сверчка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клетка для сверчка»

В 1 сезоне сериала «Клетка для сверчка» художница, реставратор и продавец антикварных изделий Саша Корзухина выбрала опасное хобби. Она постоянно оказывается связана с расследованием преступлений. Неожиданная гибель ученого-биолога заставляет Корзухину погрузиться в очередное расследование. Девушка убеждает следователя Грекова, что это дело имеет отношение к реликвии из Древнего Китая. Именно секрет артефакта может вывести детективов на след того, кто ответственен за случившееся в лаборатории. В скором времени жизнь Грекова оказывается в опасности. Корзухина должна успеть сообщить ему то, что ей удалось выяснить...

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Список серий 1-го сезона сериала «Клетка для сверчка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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