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Кухня по любви (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Кухня по любви
Киноафиша Сериалы Кухня по любви Сезоны Сезон 1

Кухня по любви 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 32 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Кухня по любви»

В 1 сезоне шоу «Кухня по любви» супруги Саша и Оля Бельковичи изобретают новые рецепты и рассказывают, как даже самое простое блюдо превратить в настоящий деликатес. По мнению ведущих, утром обязательно нужно баловать себя вкусным и необычным завтраком. Например, куриными чупа-чупсами. Затем чета Бельковичей решает поделиться с аудиторией рецептом митболов с моцареллой. А еще Александр и Ольга знают, как приготовить пряный тыквенный суп, который может согреть лучше пледа промозглым осенним днем. Ну и конечно, как обойтись без классической утренней глазуньи... с карамелизированным беконом.

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Список серий телешоу Кухня по любви График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01. Синнабоны с сыром и шпинатом
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2022
Выпуск 02. Слойки с баклажаном, йогуртом и гранатом
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2022
Выпуск 03. Йоркширский пудинг с беконом и глазуньей
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2022
Выпуск 04. Банановый хлеб
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2022
Выпуск 05. Куриные чупа-чупсы
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2022
Выпуск 06. Тыквенный суп
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2022
Выпуск 07. Картофельная запеканка с фаршем из колбасок
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2022
Выпуск 08. Митболы с моцареллой
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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