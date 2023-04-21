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Завет 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Завет
Киноафиша Сериалы Завет Сезоны Сезон 1

Завет 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Завет»

В 1 сезоне сериала «Завет» зрители увидят хрестоматийные сюжеты Ветхого завета: сотворение мира, история Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноева ковчега и многие другие. Данный проект представляет переосмысление извечных сюжетов мировой культуры, которое выполнено с большой долей иронии и при этом с максимально трепетным отношением к первоисточникам и религиозным ценностям. Озвучил эпизоды актер и шоумен Арсений Попов. Идейным вдохновителем проекта стал известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов. Каждая серия представлена в привычном для публики формате короткого видео — от 2 до 4 минут.

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Список серий 1-го сезона сериала «Завет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 апреля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 апреля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 апреля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 апреля 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 апреля 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 апреля 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 апреля 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 апреля 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
21 апреля 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
21 апреля 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
21 апреля 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
21 апреля 2023
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
21 апреля 2023
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
21 апреля 2023
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
21 апреля 2023
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
21 апреля 2023
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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